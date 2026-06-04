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19:34, 4 июня 2026Путешествия

Туристка устроила истерику и вылила воду на менеджера ресторана отеля Disney в США

Туристка разбила стаканы и вылила воду на менеджера отеля Disney в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: GotAnotherPhoto / Shutterstock / Fotodom

Туристка устроила истерику, разбила стаканы и вылила воду на менеджера ресторана отеля в США. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 19 мая в ресторане Steakhouse 71 при отеле Disney's Contemporary Resort. Менеджер заведения рассказала, что 57-летняя Лесли Хелен Варли пришла с большой компанией. Работник ресторана сообщила ей, что они не смогут сесть за один стол из-за количества людей.

Это вызвало ярость у посетительницы. Та сначала схватила за плечи менеджера, а потом снесла стоящие рядом четыре стакана. Затем охранник заведения вмешался в происходящее и оказался облит водой со льдом. Также женщина оторвала бейдж с именем от его пиджака и вышла из заведения.

Ее задержали. В полиции туристка сказала, что окончательно потеряла над собой контроль после того, как один из работников ресторана якобы заявил, что ее дочь-инвалид коснулась его.

Ранее три девушки с водкой и огнетушителем в руках разгромили ресепшен отеля. Инцидент попал на видео.

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