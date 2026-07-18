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18:50, 18 июля 2026Россия

Герасимов сообщил о взятии под контроль Пискуновки

Генерал Герасимов: Российские войска взяли под контроль Пискуновку в ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Пискуновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов во время своего выступления.

По его словам, подразделения 3-й армии продолжают наступление на славянско-краматорском направлении.

«Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки», — заявил Герасимов.

Он отметил, что после занятия Пискуновки российские подразделения вышли к окраинам Николаевки, где продолжается развитие наступления.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России за день нанесли удары по трем сухогрузам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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