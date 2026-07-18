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19:01, 18 июля 2026Россия

Герасимов сообщил о завершающем этапе взятия под контроль Красного Лимана

Герасимов: Российские войска завершают операцию по взятию под контроль Красного Лимана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска завершают операцию по установлению контроля над Красным Лиманом. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

По его словам, подразделения 25-й армии продолжают действия в городе, который, как отметил генерал, имеет важное значение для дальнейшего развития ситуации на этом направлении.

«Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления», — сообщил Герасимов.

Он отметил, что российские военные продолжают работу по подавлению оставшихся очагов сопротивления в городе.

Ранее Герасимов сообщил, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Пискуновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и рассказал, что передовые подразделения Южной группировки войск вошли в Алексеево-Дружковку, где продолжаются боевые действия.

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