Герасимов сообщил о завершающем этапе взятия под контроль Красного Лимана

Герасимов: Российские войска завершают операцию по взятию под контроль Красного Лимана

Российские войска завершают операцию по установлению контроля над Красным Лиманом. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

По его словам, подразделения 25-й армии продолжают действия в городе, который, как отметил генерал, имеет важное значение для дальнейшего развития ситуации на этом направлении.

«Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления», — сообщил Герасимов.

Он отметил, что российские военные продолжают работу по подавлению оставшихся очагов сопротивления в городе.

Ранее Герасимов сообщил, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Пискуновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и рассказал, что передовые подразделения Южной группировки войск вошли в Алексеево-Дружковку, где продолжаются боевые действия.