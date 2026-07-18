В Генштабе заявили о боях в Алексеево-Дружковке

Герасимов: Российские войска вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои с ВСУ

Передовые подразделения Южной группировки войск вошли в Алексеево-Дружковку, где продолжаются боевые действия. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время своего выступления.

По его словам, российские войска продолжают наступление после освобождения Константиновки и развивают успех на дружковском направлении.

«Войска Южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе», — сказал Герасимов.

Согласно заявлению начальника Генштаба, продвижение российских подразделений на этом участке продолжается.

Ранее Герасимов рассказал, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Пискуновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).