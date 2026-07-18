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18:41, 18 июля 2026Бывший СССР

ВСУ начали прятать бензовозы на территориях школ

Источник ТАСС: ВСУ прячут бензовозы на территориях школ в Харькове
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали прятать бензовозы на территориях школ в Харькове. Об этом ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

Он отметил, что это распространенная практика. В частности, ранее солдаты ВСУ укрывали бензовозы на территориях учебных заведений в Сумской и Черниговской областях.

Собеседник российского информационного агентства также сказал, что западные союзники Украины стали реже реагировать на попытки Киева обвинить Россию в якобы имеющих место ударах по гражданской инфраструктуре. Это произошло из-за появления большого количества фотографий, на которых украинские солдаты запечатлены в школах и детских садах.

Ранее 18 июля сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по трем сухогрузам в украинских портах. Суда использовались в интересах ВСУ.

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