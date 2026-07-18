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Бывший СССР
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18:43, 18 июля 2026Бывший СССР

Экс-премьер Молдавии указал на нюанс вступления страны в «коалицию желающих»

Экс-премьер Молдавии Филат: Неясно, кто принял решение о вступлении в «коалицию желающих»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Филат

Владимир Филат. Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

Решение о вступлении Молдавии в «коалицию желающих» по Украине было принято не президентом республики Майей Санду, а неизвестно кем. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат, передает Noi.md.

Филат обратил внимание, что официальное объявление о вступлении Кишинева в «коалицию желающих» было сделано президентом Франции Эммануэлем Макроном вместо Санду. Он также отметил, что в парламенте Молдавии не было ни каких-либо обсуждений, ни какого-то официального решения о присоединении республики к формату.

«Для Санду это означает еще одну удачную фотографию с Макроном. Но что это означает для Молдавии? Я хочу понять, кто принял решение о том, что Молдова становится частью этой коалиции?» — высказался молдавский экс-премьер.

Политик указал на многочисленные возникающие вопросы о степени участия Кишинева в объединении из-за отсутствия формального решения о вступлении. Он добавил, что принцип законности является определяющим для государства, считающего себя демократическим.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс назвал «позерством» действия «коалиции желающих». Эксперт посчитал символичным отказ премьер-министра Италии Джорджи Мелони от участия в военных учениях объединения.

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