Профессор Саймонс: «Коалиция желающих» занимается позерством на фоне кризиса единства

«Коалиция желающих» занимается «позерством», декларируя планы по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) на фоне кризиса единства государств-участников формата. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«Это показная демонстрация добродетели и позерство, где слова и действия, скорее всего, будут расходиться. Европа столкнулась с экзистенциальным экономическим кризисом, который вскоре перерастет в политический кризис», — высказался политолог.

По мнению Саймонса, заявления лидеров стран «коалиции желающих» о проведении первых военных учений объединения на территории Польши в сентябре также являются показной демонстрацией добродетели при помощи «фасада военной дипломатии». При этом эксперт посчитал символичным отказ премьер-министра Италии Джорджи Мелони от участия в маневрах.

Вероятно, это попытка продемонстрировать единство «коалиции желающих», но она попахивает отчаянием. Отказ Италии лишь усилит тревогу и отчаяние, вызванные рушащимся фасадом единства Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил проведение первых учений «коалиции желающих» на территории страны в сентябре с участием французских и британских войск. В то же время президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что последующие маневры пройдут в Турции и Румынии, а всего в них примут участие 1,5 тысячи военнослужащих.