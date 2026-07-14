Стали известны сроки проведения первых военных учений «коалиции желающих»

Туск: Учения коалиции желающих пройдут в сентябре в Польше

Первые военные учения «коалиции желающих» по Украине пройдут в сентябре. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи лидеров «коалиции» в Париже, передает ТАСС.

«Первые учения ["коалиции желающих"], в которых примут французские и британские войска, пройдут в сентябре в Польше», — заявил Туск на пресс-конференции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение военных учений «коалиции» в соседних с украиной странах. Как отметил французский лидер, «коалиция» теперь обладает «международными силами, готовыми к действиям» в интересах Киева.

