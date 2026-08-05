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07:41, 5 августа 2026 (обновлено: 07:45, 5 августа 2026)Мир

Зеленскому сообщили плохие новости о Patriot

Аналитик Кавана: Проект собственной ПВО не защитит Украину от российских ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Возможное появление новой системы противовоздушной обороны (ПВО) не спасет Киев от российских ракет. Такое мнение выразила директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Получение лицензии на Patriot не помогло бы Украине. На то, чтобы все это запустить, понадобится лет пять. (...) Сейчас у них есть собственная система ПВО [проект Freya]. (...) Они надеются, что она будет готова к концу этого года или к началу 2027-го», — сообщила она, назвав такие сроки нереалистичными.

Кавана пояснила, что для работы систему необходимо сопрячь со многими зарубежными технологиями, а также заставить все эти компоненты взаимодействовать друг с другом, что будет довольно сложно. «Вам все равно предстоит зима, в которой у вас практически не будет ракет для Patriot, а Россия удвоила производство баллистических ракет. Это структурные факторы, которые вы не можете изменить», — добавила аналитик.

31 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что США не давали согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot, хотя ранее глава Украины Владимир Зеленский утверждал обратное. Сообщалось, что лидер США надеялся добиться компромиссов со стороны Киева и Евросоюза, поэтому первоначально и пообещал предоставление лицензии.

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