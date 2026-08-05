Gucci и Balenciaga стали доступнее для россиян

ТАСС: В России оборот товаров категории люкс вырос в 2026 году на 65 %

Оборот товаров категории люкс в России вырос в течение первых шести месяцев 2026 года на 65 процентов, а число заказов увеличилось более чем вдвое, что, вероятно, связано с относительно невысоким курсом доллара. Соответствующие данные совместного исследования «Точка банка» и сервиса CDEK.Shopping, в котором принял участие 1001 совершеннолетний респондент, приводит ТАСС.

«При этом средний чек снизился на 22,4 процента — люкс становится доступнее для более широкой аудитории», — подчеркнули авторы, указав, что спрос смещается в сторону повседневных товаров и покупок для регулярного обновления гардероба.

Самыми популярными категориями премиального сегмента стали солнцезащитные очки (13,71 процента) и сумки (12,41 процента), а наиболее востребованными брендами оказались Gucci (9 процентов) и Louis Vuitton с Balenciaga (по 6 процентов). Что касается поставщиков, то Китай в списке ключевых направлений обошел США примерно на 3 процентных пункта (36,62 и 33,37 процента соответственно).

При этом, по данным опроса «Точка Банка», в сегменте импортных товаров по-прежнему востребованы локальные посредники, у которых покупают 74 процента респондентов, а большая часть продаж (60 процентов) приходится на российские маркетплейсы.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов выразил уверенность, что интерес к люксовым брендам у россиян сохраняется вопреки западным санкциям. По его словам, многие такие товары продолжают доставлять в страну благодаря параллельному импорту, а возможный возврат крупных брендов «позволит быстро нарастить официальные продажи этой продукции», поскольку «привычки клиентов больше изменились в экономсегменте», но не в люксе.