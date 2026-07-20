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15:29, 20 июля 2026Ценности

Названы условия возвращения люксовых брендов в Россию

Эксперт по ретейлу Карпов: Россия не готовит препятствий для возвращения западных брендов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов назвал условия возвращения люксовых брендов на российский рынок. Беседу с ним приводит «НСН».

По словам собеседника издания, российская сторона не готовит никаких препятствий для возвращения западных марок. Кроме того, специалист уверен, что интерес к люксовым брендам у россиян сохраняется вопреки санкциям. Карпов напомнил, что многие товары продолжают доставлять в Россию благодаря параллельному импорту.

«Потребители люксового сегмента сохраняют приверженность брендам, поэтому можно сказать, что крупные бренды и не теряли своих потребителей. Их возврат позволит быстро нарастить официальные продажи этой продукции, — подчеркнул он. — Привычки клиентов больше изменились в экономсегменте. Никто вдруг не отказывается и не переходит в массовый сегмент».

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Карпов также отметил, что на данный момент государство не регулирует вопрос возвращения иностранных ретейлеров. «Любая компания может ввезти эту продукцию и реализовывать ее, специальных ограничений у нас нет. Если вернутся производители официально, правообладатель может договориться с Минпромторгом, чтобы исключить эти товары из перечня параллельного импорта», — подытожил он.

В то же время глава Союза торговых центров Булат Шакиров добавил, что иностранные ретейлеры будут возвращаться в Россию на условиях депозитов, которые перекроют убытки торговых центров в случае очередного ухода.

В декабре 2025 года ушедший с рынка бренд Adidas продлил право на товарный знак в России.

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