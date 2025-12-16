Реклама

Ценности
15:26, 16 декабря 2025

Ушедший с рынка бренд Adidas продлил товарный знак в России

Майя Пономаренко
Фото: piyaphun phunyammalee / Shutterstock / Fotodom  

Спортивный бренд Adidas, который ушел с российского рынка, продлил право на товарный знак Adidas Neo в России. Об этом пишет РИА Новости.

Выяснилось, что право на товарный знак истекало 14 апреля 2026 года, однако его продлили до 2036 года. По данным Роспатента, немецкая марка будет продавать под этим брендом бутылки для воды.

Ранее спортивный бренд Puma также зарегистрировал товарные знаки в России. Благодаря этому компания, специализирующаяся на пошиве спортивной одежды, сможет продавать в стране вещи, тренажеры, велосипеды и другую продукцию.

Помимо Puma, товарные знаки в России зарегистрировал и модный дом Fendi.

