Зеленский раскрыл подробности встречи с Абрамовичем

Зеленский подтвердил встречу с Абрамовичем

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с российским миллиардером Романом Абрамовичем. В интервью Sky News он раскрыл подробности состоявшейся встречи.

«Он приезжал в Киев. Он сказал: "Я привез вам послание и хочу получить послание от вас и передать его [президенту России Владимиру] Путину"», — поделился украинский лидер. По словам Зеленского, Абрамович хотел, чтобы этот визит не получил огласки.

Президент Украины отметил, что в первую очередь Абрамович хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров.

Ранее о встрече Абрамовича и Зеленского сообщало издание FInancial Times.