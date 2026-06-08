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22:46, 7 июня 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности встречи с Абрамовичем

Зеленский подтвердил встречу с Абрамовичем
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с российским миллиардером Романом Абрамовичем. В интервью Sky News он раскрыл подробности состоявшейся встречи.

«Он приезжал в Киев. Он сказал: "Я привез вам послание и хочу получить послание от вас и передать его [президенту России Владимиру] Путину"», — поделился украинский лидер. По словам Зеленского, Абрамович хотел, чтобы этот визит не получил огласки.

Президент Украины отметил, что в первую очередь Абрамович хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров.

Ранее о встрече Абрамовича и Зеленского сообщало издание FInancial Times.

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