Иран вновь начал наносить удары по Израилю

Иран сообщил о возобновлении ударов по Израилю

Иран выпустил несколько ракет по Израилю. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

«В ответ на масштабные преступления (израильского) режима на юге Ливана и других районах этой страны (...) при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Армия обороны Израиля сообщила, что все ракеты, выпущенные Исламской Республикой, были перехвачены. «В настоящее время ЦАХАЛ выявила дополнительные запуски ракет в сторону государства Израиль», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В Израиле уже отреагировали на эти атаки, пообещав на них ответить.