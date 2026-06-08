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23:18, 7 июня 2026Мир

Иран вновь начал наносить удары по Израилю

Иран сообщил о возобновлении ударов по Израилю
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иран выпустил несколько ракет по Израилю. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

«В ответ на масштабные преступления (израильского) режима на юге Ливана и других районах этой страны (...) при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Армия обороны Израиля сообщила, что все ракеты, выпущенные Исламской Республикой, были перехвачены. «В настоящее время ЦАХАЛ выявила дополнительные запуски ракет в сторону государства Израиль», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В Израиле уже отреагировали на эти атаки, пообещав на них ответить.

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