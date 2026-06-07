Стало известно о планах Израиля ответить Ирану на ракетный обстрел

Kan: Израиль намерен ответить Ирану на ракетные запуски

Израиль планирует дать ответ Ирану на ракетный обстрел израильской территории. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Израильские чиновники, чьи имена и должности не приводятся, подтвердили планы отреагировать на действия Ирана. «Мы ответим на иранские запуски», — сказали официальные лица Израиля.

В воскресенье вечером север Израиля подвергся ракетным ударам Ирана. Обстрелы начались около 22:00 по Москве и продолжаются до настоящего времени.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что готов провести переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, если в этом будет заинтересована иранская сторона. «Я бы это сделал, если бы он захотел», — сказал он.

