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23:25, 7 июня 2026Мир

Израильский министр сделал угрожающее заявление на фоне атаки Ирана

Израильский министр Бен-Гвир пригрозил Ирану атаками в ответ на возобновившиеся удары
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oren Ben Hakoon / Reuters

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир выпустил угрожающее заявление в ответ на атаки еврейского государства, совершенные с территории Ирана. Послание он оставил на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня ночью Тегеран должен гореть!», — написал министр.

Ранее агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что Иран выпустил несколько ракет по Израилю. Атака стала первой с тех пор, как стороны договорились о режиме тишины в контексте активных боевых действий.

На фоне появившейся информации стало известно, что в Тель-Авиве намерены ответить Тегерану на ракетные запуски. Обстрелы Израиля начались около 22:00 по Москве и продолжаются до настоящего времени.

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