Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:06, 7 июня 2026Бывший СССР

На Западе вскрылось истинное отношение к ВСУ

L’Antidiplomatico: Украина предоставляет своих солдат как «пушечное мясо»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Страны Североатлантического альянса используют Украину в качестве средства противостояния с Россией. Об этом пишут обозреватели издания L’Antidiplomatico.

По мнению журналистов, происходящий на Украине конфликт — противостояние НАТО с Россией, в котором Киев является лишь посредником.

«Украина предоставляет свою территорию и своих солдат как "пушечное мясо", а страны НАТО гарантируют Киеву экономическую поддержку», — говорится в материале. Авторы указывают, что страны альянса взамен также осуществляют поставки оружия и технологий, спонсируют заводы по производству беспилотников и занимаются поддержкой разведывательной деятельности.

Ранее обозреватели L’Antidiplomatico обвинили Украину в превращении Европы в зону боевых действий. Практически никто из европейских чиновников даже «не моргнул глазом» на сложившиеся обстоятельства, отмечается в медиа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о прорыве российских войск во все районы Константиновки

    Стало известно о планах Трампа обратиться с просьбой к Нетаньяху

    Трехкратный чемпион НБА умер в 59 лет

    Израильский министр сделал угрожающее заявление на фоне атаки Ирана

    Иран вновь начал наносить удары по Израилю

    Стало известно о планах Израиля ответить Ирану на ракетный обстрел

    На Западе вскрылось истинное отношение к ВСУ

    Поездку Зеленского на переговоры в Лондон назвали бесполезной

    Зеленский раскрыл подробности встречи с Абрамовичем

    Раскрыто состояние пострадавших при опрокидывании автобуса с детьми под Ярославлем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok