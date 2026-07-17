В России отреагировали на санкции ЕС за удары по Киеву

Депутат Чепа назвал цинизмом введение Евросоюзом санкций за удары по Киеву

Европейский союз (ЕС) ответственен за организацию и поддержку конфликта на Украине, поэтому новые санкции против России с формулировкой «за удары по Киеву» являются признаком цинизма, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что ЕС впервые использовал формулировку «за удары по Киеву» при введении санкций против России.

«Мы понимаем, что Евросоюз принимает самое активное участие в ударах, которые наносятся по России. Евросоюз ответственен за те удары, которые наносятся по Украине, потому что это они организовали этот конфликт, и они его всячески поддерживают. Поэтому цинизм в заявлениях ряда европейских лидеров и европейских организаций мы слышим постоянно», — сказал Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что подобные заявления Евросоюза говорят о том, что Европа осознает свое поражение в конфликте.

«Сегодня такие заявления и действия Евросоюза, как это, говорят о том, что Европа понимает, что проигрывает в этом конфликте», — добавил Чепа.

13 июля сообщалось, что ЕС ввел санкции против компании «Коммуникационная платформа», которая является разработчиком мессенджера «Макс». Также в санкционный список попала российская компания VK, которой принадлежат соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и несколько других сервисов.