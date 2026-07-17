ЕС впервые ввел санкции за удары по Киеву

ЕС ввел санкции против «АБС Электро» из-за ударов по Киеву

Европейский союз (ЕС) впервые использовал формулировку «за удары по Киеву» при введении санкций против России. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте.

«Совет сегодня принял решение ввести ограничительные меры в отношении одного физического лица и пяти организаций. Эти субъекты входят в состав российского военно-промышленного комплекса, в частности, благодаря участию в производстве беспилотников», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все пять компаний, попавших под санкции, связаны с группой «АБС Электро». Под санкции также попала председатель совета директоров группы Ирина Харисова.

Попавшим под ограничения физическим и юридическим лицам грозит заморозка активов на территории Евросоюза, а также запрет на предоставление им средств. Кроме того, для включенных в список граждан вводится ограничение на въезд в страны ЕС.

13 июля сообщалось, что ЕС ввел санкции против компании «Коммуникационная платформа», которая является разработчиком мессенджера «Макс». Также в санкционный список попала российская компания VK, которой принадлежат соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и несколько других сервисов.

