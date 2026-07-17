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16:42, 17 июля 2026Авто

Невозможность отказа от бензиновых двигателей объяснили на примере с солнцем и ветром

Новак: Доля двигателей внутреннего сгорания на рынке будет снижаться, но ниша сохранится
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак исключил возможность прекращения производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в обозримом будущем, сравнив ситуацию с переходом от использования углеводородов на энергию солнца и ветра. «Я не думаю, что он (ДВС) когда-то уйдет», — сказал зампред правительства, которого цитирует «Интерфакс».

«Несмотря на развитие возобновляемой энергетики, доля углеводородов в мировой экономике сохраняется очень высокой — примерно 80-85 процентов, и они еще длительное время будут доминировать», — подчеркнул Новак, отметив, что развитие автопрома будет идти в аналогичном русле. По его словам, доли электромобилей и машин на газомоторном топливе будут расти, но ниша бензина, в которой продолжится подъем экономичности и экологичности, сохранится.

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Новак уточнил, что в России в 2025 году было выпущено 15 тысяч автомобилей на газомоторном топливе, а государство активно поддерживает эту сферу через субсидирование строительства заправочной инфраструктуры.

Как стало известно 16 июля, островная провинция Хайнань на юге Китая планирует запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году, ускоряя переход к транспортным средствам на новых источниках энергии (NEV). Долю NEV в общем автопарке Хайнаня планируется нарастить к этому времени с 23,75 процента до 45 процентов.

Ранее стало известно, что на трассе М11 «Нева» открылись современные электрозарядные комплексы.

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