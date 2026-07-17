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12:19, 17 июля 2026Авто

На трассе М11 открыли зарядные комплексы для электрокаров

Электрозарядные комплексы открыты на трассе М11 «Нева» в Подмосковье
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сайт Правительства РФ

В Московской области в действующих многофункциональных зонах (МФЗ) дорожного сервиса на трассе М11 «Нева» открылись современные электрозарядные комплексы. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Комплексы расположены в Солнечногорске, на 63 километре в сторону Москвы (13 станций) и 75 километре в направлении Санкт-Петербурга (14 станций). Для быстрой зарядки предназначено высокоскоростное оборудование на 150-210 киловатт, для длительной — станции на 22 киловатта. Одна из станций мощностью 210 киловатт позволяет оперативно заряжать электробусы.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков призвал россиян поторопиться с покупкой электромобиля, чтобы приобрести его до возможного уменьшения государственной субсидии. В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин посоветовал повременить с покупкой. «Владение электрокарами в России все-таки прерогатива очень обеспеченных людей. Новый электромобиль отечественного производства или импортный — без разницы, его нужно где-то заряжать. Если это делать на публичных зарядках, то это дорого», — объяснил он.

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