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17:41, 14 июля 2026Авто

Россиян призвали поспешить с покупкой электрокара

Автоэксперт Кадаков посоветовал покупать электрокар до уменьшения государственной субсидии
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россиянам следует поторопиться с покупкой электромобиля, чтобы приобрести его до уменьшения государственной субсидии. Таким советом с россиянами в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Сейчас максимальная скидка составляет 925 тысяч рублей, напомнил специалист. По его словам, планируется уменьшить субсидию, чтобы «растащить это на большее количество покупателей, в скобочках — на большее количество машин». Нововведения могут принять до конца года. «Варианта же два: либо давайте больше денег выделим из государственной казны на эту программу, и при нынешней скидке в 925 тысяч этим смогут воспользоваться большее количество покупателей, либо если мы из казны больше денег дать не можем, то давайте урежем скидку и растащим на большее количество покупателей», — прокомментировал он.

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Следовательно, тем, кто задумывался о приобретении автомобиля, желательно сделать это в ближайшее время. «Поэтому, если вы в последнее время думали — купить или не купить, то идите покупайте. Потому что скидку могут подрезать. Мы это проходили 2-3 года назад. У нас скидка была урезана с нынешних 925 тысяч до 625 тысяч рублей. Мы год с пониженной скидкой уже прожили», — заявил Кадаков.

Ранее в Минпромторге начали обсуждать сокращение размера субсидируемой скидки на покупку электромобилей и гибридов в России с 35 процентов от цены (не более 925 тысяч рублей) до 10 процентов (не более 500 тысяч рублей).

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