Скидки на электромобили для россиян собрались урезать

«Ъ»: Минпромторг России обсуждает снижение скидки на электромобили с 35 % до 10 %

Размер субсидируемой скидки на покупку электромобилей и гибридов в России могут сократить с 35 процентов от цены (не более 925 тысяч рублей) до 10 процентов цены (не более 500 тысяч рублей). Корректировку программ, связанных с NEV-автомобилями (на новых источниках энергии), обсуждают в Минпромторге. Об этом со ссылкой на источники в лизинговых компаниях и автопроме пишет «Коммерсантъ».

По их данным, ведомство хочет сохранить действующий размер субсидии только в случае, если автомобиль набирает 2,5 тысячи баллов по локализации, хотя таких в России пока нет.

В Минпромторге частично подтвердили информацию, указав, что вместе с отраслевым сообществом обсуждают новый подход к стимулированию спроса на электрокары и гибридные автомобили. Текущие условия действительно хотят сохранить только для высоколокализованных моделей, но какое для этого нужно количество баллов, не указывается.

В настоящее время под изменения формируется нормативная база. Один из собеседников издания предположил, что решение примут до конца года.

С инициативой снизить порог скидки в правительство обратился производитель Evolute, рассказал управляющий партер бренда Андрей Резников. По его словам, в текущих условиях рынок хорошо разгоняется, люди готовы платить больше, поэтому субсидии лучше урезать, но распространить на большее число потенциальных покупателей.

Большие скидки приводят к тому, что программы поддержки быстро заканчиваются, так как их объем ограничен, а с учетом проблем с бензином и дизтопливом автомобили на электротяге становятся привлекательнее. Партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский назвал предложение актуальным и своевременным с учетом «ажиотажа вокруг бензина».

Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков указал, что отсутствие существенного роста продаж новых электромобилей в последние месяцы связано с неготовностью рынка. Автосалоны испытывают острую нехватку таких машин и не в состоянии удовлетворить внезапный повышенный спрос на них.