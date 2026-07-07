Названы причины слабых продаж электрокаров в России на фоне ажиотажного спроса

Целиков: Дилеры и производители оказались не готовы к повышенному спросу на электрокары

Роста продаж новых электромобилей не наблюдается: автосалоны испытывают острую нехватку таких машин, написал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

«Дилеры и производители электромобилей оказались не готовы к повышенному спросу на электрокары», — указал эксперт, объясняя причины слабых продаж на фоне ажиотажного спроса. По его данным, за июнь в России зарегистрировали только 748 новых легковых электромобилей. Это на 22 процента меньше, чем в июне прошлого года. За первое полугодие реализовано 4606 единиц, доля рынка составила 0,8 процента.

При высоком спросе в салонах почти не найти бестселлер этого года — Evolute I-Joy. За полгода в России продано 1350 таких машин, при этом в июне покупатели забрали лишь 27 экземпляров. Лидером июньских продаж стала модель Umo 5 (139 автомобилей). С начала года реализовано 617 таких электрокаров, однако почти весь объем отгружен таксопаркам. В розничной сети дилеров GAC Motor встречаются лишь единичные экземпляры.

Параллельно заметно выросли продажи дорогих электромобилей Avatr: за полугодие — 405 штук, в июне — 96. Стабильный спрос демонстрируют кроссоверы Geely, поставляемые как официально, так и по параллельному импорту. За шесть месяцев россияне приобрели 379 машин, из них 58 в июне.

Сегмент подключаемых гибридов в июне занял 5,3 процента рынка новых легковых машин. За полугодие показатель составил пять процентов. В июне россияне купили 6149 таких машин при общем объеме рынка в 116,3 тысячи автомобилей. За шесть месяцев продано 30 730 подключаемых гибридов (пять процентов рынка), что на 132 процента превышает результат января–июня прошлого года. Наибольшей популярностью россиян в этом сегменте пользуются Voyah Free (6184 проданных машин), Evolute I-Space (4429) и Geely EX5 EM-I (3796).

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