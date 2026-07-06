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18:19, 6 июля 2026Авто

Россиянам перечислили преимущества и недостатки владения электромобилем

Дефицит ЭЗС, время зарядки и цена электрокаров останавливают россиян от их покупки
Марина Аверкина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Преимущества и недостатки владения электромобилем перечислили эксперты издания «Комсомольская правда».

Прежде всего, они выделили исключительную динамику электромотора, который обеспечивает пиковый крутящий момент без задержек в отличие от машин с ДВС. Второе преимущество — акустический комфорт. Силовая установка работает почти бесшумно, поэтому производители устанавливают внешние динамики — для безопасности пешеходов.

Отмечена простота конструкции: в электромоторе почти отсутствуют подверженные износу детали, а классическая коробка передач исключена полностью. Четвертый фактор — экологическая чистота из-за отсутствия вредных выхлопов, почему власти крупных городов стараются поощрять переход на такой вид транспорта. Просторный салон также был назван преимуществом электрокаров. Благодаря компактным размерам электромотора и отказу от топливного бака и трансмиссии в машине достаточно места и для пассажиров, и для багажа.

Автоэксперт Андрей Ломанов также указал на низкую стоимость электричества по сравнению с горючим, отметив, что на цену полного бензобака аккумулятор можно восполнить несколько раз. Также он напомнил о нулевой ставке транспортного налога и возможности бесплатной парковки в ряде крупных городов, включая Москву. Упомянул он и удобство домашней «заправки»: установка станции в гараже позволяет заряжать машину ночью, что экономит время.

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Среди недостатков электромобилей эксперты издания главным назвали цену. Для сравнения взяли модель «Москвич 3». Если бензиновая версия стоит от 1,6 до 2,02 миллиона рублей, то электрическая модификация «Москвич 3е» обойдется уже в 4,17 миллиона.

Стоимость батареи также заставляет задуматься. Ее ресурс ограничен 5–8 годами, после чего требуется замена, а стоит она до половины цены всего автомобиля. Отсюда вытекает следующая проблема — стремительное обесценивание электрокаров на вторичном рынке. По словам Ломанова, продавцы подержанных электрокаров сталкиваются с проблемой реализации: потенциальные покупатели понимают, что, купив «возрастной» электромобиль, им придется столкнуться с серьезными тратами.

Эксперт перечислил и другие ограничения. Дальность хода на одной зарядке составляет 400–500 километров, тогда как обычная машина проезжает без дозаправки до одной тысячи километров. Инфраструктура электрозаправочных станций развита неравномерно: если в Москве их больше трех тысяч, то в небольших населенных пунктах найти ЭЗС почти невозможно. Время восполнения энергии также требует терпения — мощный терминал на 55 киловатт-часов потратит около часа, а устройство на 22 киловатт-часа — до пяти часов. «А если заряжаться от простой розетки в доме, то за ночь наберете… один процент. Проверено на личном опыте», — поделился автоэксперт.

«Электромобиль подойдет тем, у кого есть возможность поставить личную зарядную станцию. И все равно ездить будет удобно только по городу. Любое дальнее путешествие превратится в квест с поиском ЭЗС и многочасовыми паузами на зарядку. Электрокары у нас в основном остаются игрушкой для богатых людей», — подытожил Андрей Ломанов.

Ранее стало известно, что российские автосалоны столкнулись с неожиданно высоким спросом на электрокары из Китая. Лидерами по продажам на российском рынке среди электрифицированных машин являются Geely, Dongfeng, GAC и Chery. Самая востребованная российская модель — Evolute.

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