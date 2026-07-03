В России зафиксировали ажиотажный спрос на один тип машин

Reuters: Китайские гибриды и электромобили идут на рекорд продаж в России

Российские автосалоны столкнулись с неожиданно высоким спросом на электрокары из Китая, пишет Reuters.

Так, компания EN Cars, специализирующаяся на моделях из Поднебесной, сейчас реализует по два-три электромобиля ежедневно, тогда как еще несколько недель назад продажи исчислялись двумя-тремя единицами в месяц. Основатель компании Евгений Забелин рассказал, что за последние недели интерес покупателей увеличился многократно. Причем повышенное внимание наблюдается как к бюджетным, так и к дорогим комплектациям.

Сложные климатические условия, большие расстояния и недостаточно развитая сеть зарядных станций долгое время сдерживали распространение такого транспорта в России, но ситуация начала меняться. По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, объемы реализации электромобилей и подключаемых гибридов неуклонно растут, но пока остаются скромными, поскольку импортеры и продавцы не успели сформировать достаточные складские запасы. По его словам, при сохранении текущих темпов роста продажи в ближайшей перспективе увеличатся, и основным выгодоприобретателем окажется Китай.

Лидерами по продажам на российском рынке среди электрифицированных машин являются Geely, Dongfeng, GAC и Chery. Самая востребованная российская модель — Evolute. По информации «Автостата» и Министерства промышленности и торговли РФ, за первые пять месяцев года россияне приобрели около 24 600 новых подключаемых гибридов, что на 125 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Продажи полностью электрических моделей выросли на 19 процентов и достигли 4460 единиц.

В июне динамика резко ускорилась. Как сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков, только за одну неделю — с 22 по 28 июня — было зарегистрировано 1754 новых подключаемых гибрида. Это почти на треть больше, чем неделей ранее, и примерно на 50 процентов выше средних недельных значений текущего года.

Посетитель одного из автосалонов по имени Василий признался, что очень доволен приобретением и гибридного автомобиля, и электромобиля. Он пояснил, что живет в частном доме за городом, установил собственную зарядную станцию и заряжает машины дома, поэтому не испытывает никаких неудобств. Но, по его словам, полноценная зарядка в Москве пока остается сложной задачей.

Ранее Минпромторг РФ отчитался о ситуации с реализацией машин в стране. Из отчета ведомства следует, что в первом полугодии 2026 года россияне приобрели 679,8 тысячи транспортных средств возрастом до трех лет. В этот показатель вошли легковые, легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 12 процентов.