Врач раскрыл необычные прозвища для полового органа 130-килограммового пациента

Врач Долгушин рассказал о давшем детородному органу три прозвища брутальном пациенте

Эндокринолог Григорий Долгушин рассказал, как к нему на прием пришел пациент, который давал своему пенису необычные прозвища. Этой историей он поделился в Telegram-канале.

По словам Долгушина, однажды к нему обратился брутальный мужчина, рост которого составлял более двух метров, а вес — более 130 килограммов. Он захотел поднять уровень тестостерона в крови, хотя гормон находился в пределах нормы, пояснил доктор.

Во время консультации врач начал расспрашивать пациента, беспокоит ли его низкое либидо или отсутствие эрекции по утрам. Однако никаких проблем у него не обнаружилось, кроме одной — мужчина не мог произнести вслух слово, означающее детородный орган. Вместо этого он называл его «телепузик», «желторотик» и «гороховый стручок».

«Никаких желторотиков и телепузиков, господа. На дворе XXI век, а у нас эвфемизмы времен Владимира Крестителя процветают», — прокомментировал его историю Долгушин.

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