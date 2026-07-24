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Забота о себе
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01:01, 24 июля 2026Забота о себе

Врач раскрыл необычные прозвища для полового органа 130-килограммового пациента

Врач Долгушин рассказал о давшем детородному органу три прозвища брутальном пациенте
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ciprian23 / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Григорий Долгушин рассказал, как к нему на прием пришел пациент, который давал своему пенису необычные прозвища. Этой историей он поделился в Telegram-канале.

По словам Долгушина, однажды к нему обратился брутальный мужчина, рост которого составлял более двух метров, а вес — более 130 килограммов. Он захотел поднять уровень тестостерона в крови, хотя гормон находился в пределах нормы, пояснил доктор.

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Во время консультации врач начал расспрашивать пациента, беспокоит ли его низкое либидо или отсутствие эрекции по утрам. Однако никаких проблем у него не обнаружилось, кроме одной — мужчина не мог произнести вслух слово, означающее детородный орган. Вместо этого он называл его «телепузик», «желторотик» и «гороховый стручок».

«Никаких желторотиков и телепузиков, господа. На дворе XXI век, а у нас эвфемизмы времен Владимира Крестителя процветают», — прокомментировал его историю Долгушин.

Ранее уролог Марк Гадзиян рассказал о пациенте с жалобой на исчезновение пениса. В конечном итоге медик диагностировал у него редкий синдром Коро.

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