Минпромторг отчитался о ситуации с реализацией машин в России

Минпромторг РФ: Российский авторынок за полгода прибавил 12 %

В первом полугодии 2026 года россияне приобрели 679,8 тысячи транспортных средств возрастом до трех лет. В этот показатель вошли легковые, легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сегменте зафиксирован рост на 12 процентов. Такие данные указаны в отчете Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, опубликованном на сайте ведомства.

Реализация новых машин, собранных в России, достигла 431 тысячи, что на 29,3 процента превышает предыдущее значение. Благодаря этой динамике доля российской продукции в общем объеме увеличилась до 63,4 процента.

В сегменте электромобилей и гибридов за шесть месяцев продано 54,3 тысячи машин, что на 90,7 процента больше, чем годом ранее. При этом каждая четвертая в сегменте (27,3 процента) была выпущена на российских производствах. В масштабах всего рынка новых автомобилей гибриды и электромобили заняли почти 8 процентов, тогда как год назад их доля не превышала 5,4 процента. Чисто электрических моделей реализовано 4928 единиц (рост на 7,9 процента), и почти половина из них — 48,3 процента — отечественной сборки.

В Минпромторге отметили, что основной прирост обеспечил легковой сегмент: продажи таких машин составили 610,3 тысячи единиц, увеличившись на 15,9 процента. В июне положительная динамика наблюдалась практически во всех основных категориях. За июнь рынок составил 127,6 тысячи транспортных средств, что на 26,4 процента превышает цифру годичной давности и на 5,3 процента больше, чем в мае 2026 года.

Ранее стало известно, что Geely, Lada и Kia возглавили список отзывных кампаний в первой половине 2026 года в России. В целом за шесть месяцев было объявлено восемь отзывных кампаний, охвативших 153280 грузовых и легковых транспортных средств. Также в список попали марки FAW, Subaru, Shacman и Foton.