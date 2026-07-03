Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:50, 3 июля 2026Авто

Минпромторг отчитался о ситуации с реализацией машин в России

Минпромторг РФ: Российский авторынок за полгода прибавил 12 %
Марина Аверкина

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В первом полугодии 2026 года россияне приобрели 679,8 тысячи транспортных средств возрастом до трех лет. В этот показатель вошли легковые, легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сегменте зафиксирован рост на 12 процентов. Такие данные указаны в отчете Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, опубликованном на сайте ведомства.

Реализация новых машин, собранных в России, достигла 431 тысячи, что на 29,3 процента превышает предыдущее значение. Благодаря этой динамике доля российской продукции в общем объеме увеличилась до 63,4 процента.

В сегменте электромобилей и гибридов за шесть месяцев продано 54,3 тысячи машин, что на 90,7 процента больше, чем годом ранее. При этом каждая четвертая в сегменте (27,3 процента) была выпущена на российских производствах. В масштабах всего рынка новых автомобилей гибриды и электромобили заняли почти 8 процентов, тогда как год назад их доля не превышала 5,4 процента. Чисто электрических моделей реализовано 4928 единиц (рост на 7,9 процента), и почти половина из них — 48,3 процента — отечественной сборки.

Материалы по теме:
День машиностроителя в России в 2026 году: какого числа отмечается, история и традиции праздника
День машиностроителя в России в 2026 году:какого числа отмечается, история и традиции праздника
16 января 2026
День ГАИ в России: история и традиции праздника. Какого числа в 2026 году в России отмечают День ГИБДД (ГАИ)?
День ГАИ в России: история и традиции праздника.Какого числа в 2026 году в России отмечают День ГИБДД (ГАИ)?
27 декабря 2025

В Минпромторге отметили, что основной прирост обеспечил легковой сегмент: продажи таких машин составили 610,3 тысячи единиц, увеличившись на 15,9 процента. В июне положительная динамика наблюдалась практически во всех основных категориях. За июнь рынок составил 127,6 тысячи транспортных средств, что на 26,4 процента превышает цифру годичной давности и на 5,3 процента больше, чем в мае 2026 года.

Ранее стало известно, что Geely, Lada и Kia возглавили список отзывных кампаний в первой половине 2026 года в России. В целом за шесть месяцев было объявлено восемь отзывных кампаний, охвативших 153280 грузовых и легковых транспортных средств. Также в список попали марки FAW, Subaru, Shacman и Foton.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина задержания бывшего главы Росавиации

    Иран принял меры безопасности на время похорон верховного лидера

    Россиянам раскрыли сопутствующие расходы при покупке квартиры

    Москвичам ответили на вопрос о погодной аномалии

    Минпромторг отчитался о ситуации с реализацией машин в России

    Задержан экс-глава Росавиации

    Губернатор Севастополя сообщил об увеличении числа свободно продающих топливо заправок

    Врач назвал способ проверить риск инфаркта за несколько минут

    В России упали продажи средств от диареи и изжоги

    100 миллионов украденных из банка рублей проиграли в казино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok