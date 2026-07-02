Назван лидер по отзывным кампаниям в России

Geely, Lada и Kia возглавили список отзывных кампаний в первой половине 2026 года в России

За шесть месяцев 2026 года в России было объявлено восемь отзывных кампаний, охвативших 153 280 грузовых и легковых транспортных средств. Такие данные опубликовало агентство «ПромРейтинг», проанализировав информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Лидером по отзывам в России стал китайский бренд Geely. За период с января по июнь было объявлено две акции, затронувшие 56 503 автомобиля. Под отзыв попали 38 913 кроссоверов Geely Atlas. В этом случае неверно подобранный предохранитель при попадании влаги и противогололедных реагентов провоцировал перегрев датчиков парковки, что могло привести к оплавлению сенсоров. Еще 17 590 седанов Geely Emgrand проверили из-за сбоев в работе клапана вентиляции в крышке топливного бака. При некоторых режимах движения внутри системы создавался вакуум, что при продолжительной работе двигателя могло деформировать бак и повредить топливный насос.

Второе место досталось отечественной марке Lada. Сервисная акция охватила 41 307 автомобилей Lada Granta, которые необходимо дооснастить системой вызова экстренных оперативных служб до 31 декабря 2027 года в рамках программ, согласованных с Росстандартом.

Третью позицию заняла южнокорейская Kia — отозвано 33 013 седанов Rio поколения Qb. Причина заключалась в риске короткого замыкания внутри блока предохранителей.

Также в список попали марки FAW (отзыв 14 099 грузовых автомобилей модели CA4180), Subaru (5 467 машин семейств Legacy, Outback и XV), Shacman (две кампании на 2 236 самосвалов SX3258), а также Foton (775 автомобилей Galaxy).

Ранее компания Nissan Motor сообщила о начале отзывной кампании для 600 595 автомобилей. Причиной стала некорректная работа блока управления литий-ионным аккумулятором.