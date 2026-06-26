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17:32, 26 июня 2026Авто

Ушедший из России производитель объявил об отзыве сотен тысяч машин

Nissan отозвал более 600 тысяч машин Note, Note Aura и X-Trail из-за программной ошибки
Марина Аверкина

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Компания Nissan Motor, прекратившая официальные поставки на российский рынок, сообщила Министерству земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии о начале отзывной кампании для 600 595 автомобилей. Причиной стала некорректная работа блока управления литийионным аккумулятором, сообщает портал International Press.

Под отзыв попали гибридные модели Note, Note Aura и X‑Trail, выпущенные с ноября 2020 по апрель 2026 года. Сообщается, что некорректная настройка электронного контроллера приводит к ложной сигнализации о механических неисправностях. Из-за этого автоматика ограничивает подачу электроэнергии к двигателю, а в самом неблагоприятном случае полностью ее прекращает — машина может внезапно остановиться прямо во время движения.

На сегодняшний день зарегистрировано 452 жалобы на проблему, а также один случай с материальным ущербом. Сведений о пострадавших не поступало.

В качестве решения Nissan бесплатно установят обновленную версию прошивки системы управления батареей на всех подпадающих под кампанию автомобилях.

Ранее южнокорейская Hyundai объявила о сервисной кампании, которая затронет 96 300 автомобилей в США. Причиной послужил программный дефект, способный нарушить работу экрана приборной панели.

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