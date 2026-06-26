Ушедший из России производитель объявил об отзыве новых машин

Hyundai отозвал почти 100 тысяч кроссоверов Tucson из-за дефекта приборных панелей

Южнокорейская компания Hyundai, прекратившая официальные поставки на российский рынок, объявила о сервисной кампании, которая затронет 96 300 автомобилей в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA).

Причиной послужил программный дефект, способный нарушить работу экрана приборной панели. Если с него пропадет информация — например, данные о скорости или сигналы предупреждающих ламп, — риск возникновения дорожно-транспортного происшествия кратно возрастет.

Под отзыв подпадают кроссоверы Hyundai Tucson, а также гибридные модификации — Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid Electric 2025 и 2026 модельных годов выпуска.

Регулятор уточнил, что проблемное программное обеспечение может быть исправлено удаленно или непосредственно у официального дилера. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев машин.

Ранее британский Jaguar Land Rover инициировал сервисную кампанию, под которую попали 250 857 внедорожников. Причиной стала неисправность в системе фронтальной подушки безопасности водителя, повышающая риск получения травм во время аварии. Отзыв затрагивает определенные партии автомобилей Land Rover Defender, Discovery и Range Rover.