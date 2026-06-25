Ушедший из России производитель объявил отзыв сотен тысяч машин

Jaguar Land Rover отозвал более 250 тысяч внедорожников из-за дефекта подушек безопасности

Британский Jaguar Land Rover инициировал сервисную кампанию, под которую попали 250 857 внедорожников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA).

Причиной стала неисправность в системе фронтальной подушки безопасности водителя, повышающая риск получения травм во время аварии.

Отзыв затрагивает определенные партии автомобилей Land Rover Defender, Discovery и Range Rover. Согласно заявлению ведомства, пружинный соединитель подушки безопасности водительского места со временем может корродировать. Это способно нарушить штатное срабатывание удерживающего устройства при столкновении.

В рамках сервисной кампании нанесение специального защитного смазочного геля на контактные клеммы разъемов для владельцев отозванных машин будет бесплатным.

Ранее стало известно, что китайское подразделение японского концерна Toyota совместно с партнером FAW инициировало сервисную кампанию. Под отзыв попали внедорожники Land Cruiser 250 (Prado) местной сборки и партия импортированных моделей Lexus GX500h, построенных на той же платформе.