Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:03, 25 июня 2026Авто

Ушедший из России производитель объявил отзыв сотен тысяч машин

Jaguar Land Rover отозвал более 250 тысяч внедорожников из-за дефекта подушек безопасности
Марина Аверкина

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Британский Jaguar Land Rover инициировал сервисную кампанию, под которую попали 250 857 внедорожников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA).

Причиной стала неисправность в системе фронтальной подушки безопасности водителя, повышающая риск получения травм во время аварии.

Отзыв затрагивает определенные партии автомобилей Land Rover Defender, Discovery и Range Rover. Согласно заявлению ведомства, пружинный соединитель подушки безопасности водительского места со временем может корродировать. Это способно нарушить штатное срабатывание удерживающего устройства при столкновении.

В рамках сервисной кампании нанесение специального защитного смазочного геля на контактные клеммы разъемов для владельцев отозванных машин будет бесплатным.

Ранее стало известно, что китайское подразделение японского концерна Toyota совместно с партнером FAW инициировало сервисную кампанию. Под отзыв попали внедорожники Land Cruiser 250 (Prado) местной сборки и партия импортированных моделей Lexus GX500h, построенных на той же платформе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слухи о разрешении Трампа бить по России

    Названы самые «ленивые» российские города

    Диетолог предупредил о скрытой опасности фруктовых соков

    Украденную картину стоимостью более миллиарда рублей нашли во время рейда у наркоторговцев

    Россияне с размахом отметили открытие автобусной остановки и восхитили пользователей сети

    Шаляпин признался в нежелании жить с женой и детьми

    Россияне начали жениться на атомных ледоколах на Северном полюсе за миллионы рублей

    Двух изрезанных ножом сестер нашли в квартире в российском городе

    Столб черного дыма заметили после атаки ВСУ на регион России в 1500 километрах от границы

    Ушедший из России производитель объявил отзыв сотен тысяч машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok