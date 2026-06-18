Ушедший из России концерн объявил отзыв машин

Предприятие Toyota-FAW объявило отзыв для Land Cruiser Prado, которые могли оказаться в РФ

Китайское подразделение японского концерна Toyota совместно с партнером FAW инициировало сервисную кампанию. Под отзыв попали внедорожники Land Cruiser 250 (Prado) местной сборки и партия импортированных моделей Lexus GX500h, построенных на той же платформе, сообщает Auto.ru.

Источник подчеркивает, что в настоящее время Toyota удерживает первенство по объему реализации в России, при этом три четверти поставляемых в нашу страну автомобилей марки имеют китайское происхождение.

Поводом для обращения к владельцам послужил сбой в цифровой приборной панели. При запуске мотора она может не включиться в штатном режиме, и часть важных данных не отобразится на экране. Производитель и китайский регулятор объявили, что дефект несет риск для безопасности находящихся внутри машины людей. Устранить неполадки планируется перепрограммированием блока управления, но для этого понадобится приехать лично в сервисный центр.

Всего под отзыв попали 9408 единиц Prado, сошедших с конвейера совместного предприятия Toyota-FAW с 16 июля 2024 года по 27 сентября 2025 года, и 2945 Lexus GX500h, выпущенных с 28 февраля 2024 года по 26 декабря 2025 года.

Ранее американский Ford инициировал одновременно пять отзывов, четыре из которых связаны с ранее неудачными кампаниями и призваны повторно устранить дефекты, не исправленные во время предыдущих акций.