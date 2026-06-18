Ушедший из России производитель объявил одновременно пять отзывов машин

Ford запустил пять отзывов, четыре из которых связаны с ранее неудачными кампаниями

Американский Ford, прекративший официальные продажи на российском рынке, бьет рекорды по сервисным кампаниям. Теперь концерн инициировал одновременно пять отзывов, четыре из которых связаны с ранее неудачными кампаниями и призваны повторно устранить дефекты, не исправленные во время предыдущих акций, пишет Carscoops.

Первая затрагивает 5252 машины Focus 2015–2018 модельных годов и Fusion 2013–2016 годов. Сцепление трансмиссии может треснуть и дать течь, повышая угрозу возгорания. Причина — некорректно проведенное обновление программного обеспечения в ходе двух прошлых отзывов. Ожидается, что под кампанию попадут все ранее ремонтировавшиеся экземпляры.

Второй отзыв касается 10742 пикапов F-150 2018 года. Резкое перемещение селектора коробки передач способно привести к пропаданию индикатора передачи на приборной панели и кратковременному включению незапланированной передачи — например, заднего хода или нейтрали. Эти автомобили также были отремонтированы не должным образом, поэтому модуль управления силовым агрегатом потребуется перепрограммировать заново.

Третий дефект выявлен у 18124 кроссоверов Escape 2017 года. Электростеклоподъемники машин создают чрезмерное усилие до срабатывания автоматического реверса и могут защемить пассажира, а это уже нарушение федеральных стандартов безопасности. Прошлый отзыв не решил проблему, и теперь дилерам предстоит обновить софт блока управления стеклоподъемниками.

Четвертая кампания объявлена для 91198 пикапов F-150 2018–2020 годов. При переходе из автоматического режима фар в ручной дневные ходовые огни не приглушаются до уровня габаритных, а продолжают светить на полную яркость, что также не соответствует требованиям безопасности. Ситуация повторяет сценарий с неудачным предыдущим ремонтом — владельцам придется посетить дилерский центр ради обновления модуля управления кузовом.

Пятый отзыв — новый. Он затрагивает кроссоверы Explorer 2024 модельного года, оснащенные 2,3-литровым двигателем EcoBoost. Модуль управления силовым агрегатом может самопроизвольно перезагружаться во время движения. Причина — избыточно большой пакет диагностических данных, вызывающий переполнение буфера и сброс модуля. Сброс принудительно переводит трансмиссию в режим парковки прямо на ходу, что способно повредить систему парковки. В результате автомобиль рискует не зафиксироваться в стояночном положении и самопроизвольно покатиться.

Об этой проблеме компания узнала в минувшем мае и насчитала 27 гарантийных случаев, потенциально связанных с этим дефектом. В рамках кампании дилеры проверят систему парковки и при необходимости заменят поврежденные детали.

Ранее Ford объявил дополнительный отзыв, который затрагивает 255 404 автомобиля Focus 2012-2018 модельных годов. Компания не смогла подтвердить, что предыдущая сервисная акция, объявленная в октябре 2018 года, была выполнена.