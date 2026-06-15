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14:46, 15 июня 2026Авто

Ушедший из России производитель объявил сервисную кампанию для уже отзывавшихся машин

Ford сообщил, что 255 тысяч Focus не получили важное обновление еще в 2018 году
Марина Аверкина

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Американский Ford, прекративший официальные продажи на российском рынке, объявил дополнительную сервисную кампанию, которая затрагивает 255 404 автомобиля Focus 2012-2018 модельных годов. Компания не смогла подтвердить, что предыдущий отзыв, объявленный в октябре 2018 года, был выполнен, сообщает Carscoops.

Изначальная проблема была связана с клапаном продувки адсорбера. Когда он залипает в открытом положении, в топливной системе создается избыточное разрежение. Со временем это способно деформировать пластиковый бак. В результате может загореться индикатор неисправности двигателя, появиться неверные показания уровня топлива и расчет оставшегося пробега, а также возникнуть перебои в работе мотора вплоть до его остановки. В 2018 году исправление предполагало обновление программного обеспечения модуля управления силовым агрегатом.

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В конце 2024 года во время аудита было обнаружено несоответствие между записями о выполненной работе и фактическими версиями программ. Как пояснили в Ford, при переходе с устаревшей интегрированной диагностической системы на новую систему диагностики и ремонта Ford часть обновлений ошибочно помечалась как успешно установленная, хотя нужная прошивка на машину не загружалась.

Специалисты компании больше года изучали документацию и выборочно проверяли автомобили, отремонтированные в рамках различных программных отзывов. К апрелю 2026 года специалисты из группы анализа критических проблем пришли к выводу, что предписанные меры на некоторых машинах с высокой долей вероятности не применялись. Ford сверил каждый идентификационный номер автомобиля и в начале июня утвердил новую кампанию 26S40.

Теперь владельцам Focus требуется посетить дилера Ford или Lincoln. Специалисты бесплатно обновят программное обеспечение модуля управления силовым агрегатом и проверят корректность установленного пакета.

Ранее Bentley объявил в США сервисную кампанию для Continental GT и GTC 2026 года. Компания сообщила, что несколько экземпляров роскошных машин покинули завод с неправильным передним карданным валом.

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