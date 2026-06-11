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07:30, 11 июня 2026Авто

Ушедший из России производитель роскошных машин объявил отзыв

Bentley бесплатно заменит карданный вал на восьми Continental GT и GTC в США
Марина Аверкина

Британский Bentley, прекративший официальные продажи на российском рынке, объявил в США сервисную кампанию для Continental GT и GTC 2026 года. В уведомлении, направленном в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), сказано, что несколько экземпляров роскошных машин покинули завод с неправильным передним карданным валом. Его длина оказалась меньше той, что указана в спецификации Bentley, пишет Carscoops.

По информации автопроизводителя, из-за слишком короткого вала крепежная гайка со временем может ослабнуть. Это вызовет посторонние шумы, вибрации и смещение рулевого колеса. Ошибка возникла по вине поставщика, который после переноса производства использовал при сборке валов не тот компонент.

Отзыв затрагивает только восемь машин. Пять купе Continental GT сошли с конвейера в период с 6 февраля по 12 марта 2026 года, а три кабриолета Continental GTC собраны с 18 февраля по 9 марта этого же года. В Bentley не получали сообщений о происшествиях или травмах из-за дефекта, но признают, что проблема увеличивает риск аварии. К слову, актуальная цена Continental GT в США стартует с 290 тысяч долларов (около 20,8 миллиона рублей).

В ближайшее время владельцев пригласят в официальный дилерский центр. Специалисты проверят передние карданные валы и, при необходимости, заменят их на новые, соответствующие спецификации. Диагностика займет около 30 минут, замена — не более трех часов, предупредил производитель.

Ранее концерн Stellantis объявил об отзыве более 1,3 миллиона внедорожников и пикапов Jeep по всему миру из‑за риска возгорания.

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