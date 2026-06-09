Ушедший из России бренд объявил отзыв более миллиона машин по всему миру

Jeep объявил масштабную сервисную кампанию для внедорожников Wrangler и Gladiator

Концерн Stellantis объявил об отзыве более 1,3 миллиона внедорожников и пикапов Jeep по всему миру из‑за риска возгорания. Владельцам рекомендовано ставить машины вдали от зданий и других автомобилей, пока неисправность не будет устранена, сообщает Reuters.

Сервисная кампания затрагивает автомобили Jeep Wrangler и Jeep Gladiator 2021–2025 модельных годов. Проблема кроется в электрическом соединении жгута проводов насоса электрогидравлического усилителя рулевого управления. В редких случаях дефект способен вызвать перегрев горючего и привести к пожару.

В США под отзыв попадает почти 1,08 миллиона автомобилей, в Канаде — 106 тысяч, в Мексике — 23 тысячи и еще около 125 тысяч машин на остальных рынках. Ремонт будет включать осмотр и, при необходимости восстановление или замену жгута проводов или самого насоса усилителя.

В Stellantis заявили, что на данный момент зафиксирован один случай травмы, возможно, связанный с указанной неполадкой. Дорожно‑транспортных происшествий и летальных исходов из-за проблемы не зафиксировано.

Ранее два автопроизводителя практически одновременно сообщили о старте сервисных кампаний, связанных с дефектами удерживающих систем. Отзыву в США подлежат популярный кроссовер Kia Telluride и ряд моделей Mercedes-Benz.