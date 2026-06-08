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16:32, 8 июня 2026Авто

Два ушедших из России производителя одновременно объявили срочный отзыв машин

В США объявили отзывные кампании для тысяч Kia Telluride и сотен Mercedes GLE и GLS
Марина Аверкина

Фото: Mike Blake / Reuters

Два автопроизводителя практически одновременно сообщили о старте сервисных кампаний, связанных с дефектами удерживающих систем. Отзыву в США подлежат популярный кроссовер Kia Telluride и ряд моделей Mercedes-Benz, сообщает Carscoops.

Под отзывную кампанию Kia попали 6264 автомобиля Telluride и Telluride Hybrid 2027 модельного года. Проблема заключается в возможной некорректной работе водительского ремня безопасности. По информации Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), на некоторых машинах мог быть установлен неподходящий датчик. Из-за этого при попытке вытянуть ремень блокируется аварийный механизм преднатяжения. В результате удерживающее устройство на какое-то время становится недоступным для использования по прямому назначению, что противоречит федеральным нормам безопасности.

Источник отмечает высокие продажи именно этой модели: в мае Telluride занял вторую строчку по популярности внутри бренда. Росту спроса способствовал выход рестайлинговой версии 2027 года, которая впервые получила гибридную силовую установку.

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Внутреннее расследование выявило значительное число обращений по гарантии с проблемой. Kia подчеркивает, что сведений о пострадавших или погибших в связи с данной неполадкой не поступало.

Параллельно о сервисной кампании заявил Mercedes-Benz. Немецкая марка отзывает 207 автомобилей из-за вероятного ослабления болта крепления заднего ремня безопасности. Кампания затрагивает модели GLE и GLS 2026 года выпуска, в том числе их модификации, представленные спортивным подразделением AMG.

Производитель узнал о возможном дефекте еще в феврале. Внутренние механизмы контроля качества зафиксировали отклонение в производственном процессе. Последующая проверка подтвердила, что болт крепления заднего ремня мог быть затянут с усилием, не соответствующим установленному моменту. Это означает, что в случае дорожного происшествия элемент может не обеспечить надежную фиксацию пассажира. Инцидентов или гарантийных обращений, связанных с этим, не выявлено.

Ранее японская Subaru, прекратившая официальные продажи на российском рынке, инициировала отзывную кампанию для кроссоверов Forester и Forester Hybrid 2026 модельного года.

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