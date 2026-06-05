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19:12, 5 июня 2026Авто

Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

Subaru отзовет почти 70 тысяч кроссоверов Forester из-за риска потерять люк в дороге
Марина Аверкина

Фото: Scott Olson / Getty Images

Японская Subaru, прекратившая официальные продажи на российском рынке, инициировала отзывную кампанию для кроссоверов Forester и Forester Hybrid 2026 модельного года. Об этом пишет Carscoops.

Всего под отзыв попали 69 663 автомобиля. Из них 65 656 — Forester, выпущенные с 19 июня 2025 года по 13 марта 2026 года, и 4007 гибридных модификаций, сошедших с конвейера с 20 февраля 2026 года по 17 мая 2026 года.

Причиной стала вероятность отсоединения стеклянного люка во время поездки. Согласно заявлению производителя, на машинах, попавших под отзыв, стекло может быть недостаточно прочно соединено с подвижной рамой. Сцепление между панелью и каркасом со временем слабнет, что может привести к отделению секции прямо на ходу. Главная опасность грозит водителям, движущимся следом: им придется экстренно уклоняться от вылетевшего на дорогу стеклянного фрагмента.

Разбирательство началось в феврале 2026 года, когда поступил первый сигнал о потерянном на ходу люке Forester. Выяснилось, что предприятие-поставщик могло изготовить узлы, не нанеся должным образом клеящий состав, который фиксирует стеклянную панель на сдвижном механизме. В Subaru передали три технических отчета по проблеме. Информации о дорожно-транспортных происшествиях или пострадавших не поступало.

Ранее Ford потребовал от 4653 владельцев Bronco Sport и Maverick немедленно прекратить эксплуатацию автомобилей. Сервисная кампания охватывает модели 2021-2026 годов. Причина — возможная неправильная установка шаровых опор передних нижних рычагов.

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