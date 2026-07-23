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08:57, 23 июля 2026Мир

Великобритания эвакуировала дипломатических работников из Ирана

МИД Великобритании: Королевство эвакуировало дипломатических работников из Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Великобритания эвакуировала дипломатических работников из Ирана. Об этом стало известно из заявления МИД Соединенного Королевства, опубликованного на официальном сайте британского правительства.

«В связи с ситуацией в сфере безопасности британские сотрудники [посольства] временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работу в удаленном формате», — говорится в заявлении.

В британском МИД также порекомендовали не совершать поездки в Иран. Там отметили, что граждане Великобритании и лица, имеющие двойное британско-иранское гражданство, подвергаются значительному риску ареста, допроса или задержания.

Ранее американские военные использовали дальний стратегический бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Отмечается, что это первый случай проведения миссии на бомбардировщике B-1 с момента возобновления боевых действий с Ираном.

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