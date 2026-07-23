МИД Великобритании: Королевство эвакуировало дипломатических работников из Ирана

Великобритания эвакуировала дипломатических работников из Ирана. Об этом стало известно из заявления МИД Соединенного Королевства, опубликованного на официальном сайте британского правительства.

«В связи с ситуацией в сфере безопасности британские сотрудники [посольства] временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работу в удаленном формате», — говорится в заявлении.

В британском МИД также порекомендовали не совершать поездки в Иран. Там отметили, что граждане Великобритании и лица, имеющие двойное британско-иранское гражданство, подвергаются значительному риску ареста, допроса или задержания.

Ранее американские военные использовали дальний стратегический бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Отмечается, что это первый случай проведения миссии на бомбардировщике B-1 с момента возобновления боевых действий с Ираном.