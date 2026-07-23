Губернатор сообщил о смерти трехлетнего ребенка при атаке ВСУ на российский регион

Губернатор Гусев: Трехлетний ребенок стал жертвой атаки ВСУ на Воронеж

Трехлетний ребенок стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

Гусев заявил, что родители ребенка получили ранения разной степени тяжести. Трагедия произошла из-за пожара, который разгорелся в частном доме в пригороде Воронежа после падения дрона.

По информации губернатора, в том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний парень, госпитализация не потребовалась.

Кроме того, при атаке ВСУ была повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого объекта. Как уточнил Гусев, в девяти частных домах выбило стекла, еще 15 квартир пяти жилых домов получили повреждения.

«Осколками посекло около десятка автомобилей. Еще в двух районах повреждены кровля, окна и фасад двух частных домовладений», — написал губернатор.

ВСУ атаковали Воронежскую область в ночь на 23 июля. Александр Гусев сообщал, что в регионе есть серьезные последствия удара украинских беспилотников.