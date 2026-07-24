53-летняя Хайди Клум обнажила грудь на пляже и вызвала споры в сети

Супермодель Хайди Клум вызвала споры в сети из-за откровенного видео с отдыха на пляже

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала откровенное видео с отдыха на пляже и вызвала споры в сети. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя манекенщица записала ролик, в котором запечатлела себя в плавках с тонкими завязками на талии, солнцезащитных очках и соломенной шляпе. Она сидела перед камерой с голой грудью, поедая чипсы.

Пост знаменитости набрал 4,6 миллиона просмотров и более двух тысяч комментариев. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу тяги Клум к публичному обнажению. «Мадам, вы мать взрослых сыновей», «Когда хочется сделать хоть что-нибудь, чтобы привлечь к себе внимание», «Твои действия становятся слишком странными», «Ты выглядишь удивительно хорошо. Спасибо тебе за то, что подаешь такой пример», «Икона», «Слишком горячо, но я советую тебе надеть рубашку».

В ноябре 2024 года Хайди Клум отреагировала на критику ее откровенных нарядов.