51-летняя Хайди Клум отреагировала на критику ее откровенных нарядов

Модель Хайди Клум назвала откровенные наряды продолжением ее личности

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отреагировала на критику ее откровенных нарядов. Интервью с ней публикует The Times.

51-летняя манекенщица заявила, что не стесняется своей женственности. «Мне нравится наряжаться так, чтобы было видно декольте, носить мини-юбки, высокие каблуки, шикарные чулки. Но это не значит, что я хочу пойти с вами домой», — уточнила она.

По словам знаменитости, откровенный стиль в одежде — продолжение ее личности. «Почему бы и нет? Я хочу развлекаться и демонстрировать свое тело, но у меня есть границы, как и у всех женщин», — пояснила звезда.

Ранее сообщалось, что дочь Хайди Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе Лени Клум пришла без штанов на открытие ресторана родителей.