Дочь Хайди Клум без штанов пришла на открытие ресторана родителей

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе Лени Клум без штанов пришла на открытие ресторана родителей. Кадры появились на странице предпринимателя в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя манекенщица посетила открывшуюся на Манхэттене пиццерию Crazy Pizza NYC в откровенном черном наряде. Так, она надела облегающий лонгслив в сочетании с прозрачными колготками и трусами, а также туфли на каблуках и бейсболку с именем отца.

Крое того, в числе гостей на вечеринке оказались отчим девушки — 35-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц — и ее единоутробные брат и сестра.

Ранее в октябре Хайди Клум и Лени Клум вместе снялись в нижнем белье для рекламы бренда Intimissimi.