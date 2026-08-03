Интимный момент экс-участницы Spice Girls с мужем попал на фото

Поцелуй экс-участницы Spice Girls Мелани Си с мужем Крисом Дингуоллом попал на фото

Британская певица Мелани Си попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже с мужем, манекенщиком Крисом Дингуоллом. Снимки публикует People.

Пара, которая сыграла свадьбу 18 июля, отправилась в медовый месяц на Ибицу. На фото уличных фотографов попал интимный момент между супругами: экс-участница Spice Girls и Дингуолл целовались, купаясь в море.

В феврале Мелани Си показала архивное фото с Викторией Бекхэм. На опубликованном кадре исполнительница запечатлена в салоне автомобиля с Бекхэм и Эммой Бантон. «Жаль, что у меня больше нет этого пальто Tommy Hilfiger, обожаю Викторию Бекхэм и Эмму Бантон», — подписала она пост.