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04:01, 3 августа 2026Ценности

Интимный момент экс-участницы Spice Girls с мужем попал на фото

Поцелуй экс-участницы Spice Girls Мелани Си с мужем Крисом Дингуоллом попал на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Крис Дингуолл и Мелани Чисхолм

Крис Дингуолл и Мелани Чисхолм. Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Британская певица Мелани Си попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже с мужем, манекенщиком Крисом Дингуоллом. Снимки публикует People.

Пара, которая сыграла свадьбу 18 июля, отправилась в медовый месяц на Ибицу. На фото уличных фотографов попал интимный момент между супругами: экс-участница Spice Girls и Дингуолл целовались, купаясь в море.

В феврале Мелани Си показала архивное фото с Викторией Бекхэм. На опубликованном кадре исполнительница запечатлена в салоне автомобиля с Бекхэм и Эммой Бантон. «Жаль, что у меня больше нет этого пальто Tommy Hilfiger, обожаю Викторию Бекхэм и Эмму Бантон», — подписала она пост.

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