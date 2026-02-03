Реклама

Бывшая участница Spice Girls показала архивное фото с Викторией Бекхэм

Британская певица Мел Си показала архивное фото с Викторией Бекхэм
Екатерина Ештокина

Фото: @emmaleebunton

Британская певица, известная как экс-участница группа Spice Girls, Мел Си показала архивное фото с коллегами. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На опубликованном кадре упомянутая исполнительница в молодости была запечатлена в салоне автомобиля с Викторией Бекхэм и Эммой Бантон.

«Жаль, что у меня больше нет этого пальто Tommy Hilfiger, обожаю Викторию Бекхэм и Эмму Бантон», — подписала знаменитость.

В январе Виктория Бекхэм посетила вечеринку по случаю 50-летия бывшей коллеги, участницы группы Spice Girls Эммы Бантон на фоне скандала с сыном. Дизайнер встретилась с именинницей, Мелани Си и Джери Холлиуэлл.

