04:00, 7 августа 2025

51-летнюю бывшую участницу Spice Girls засняли в бикини

51-летнюю экс-участницу Spice Girls Мелани Си засняли в бикини на Ибице
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @melaniecmusic

Экс-участницу музыкальной группы Spice Girls Мелани Джейн Чисхолм, более известную как Мелани Си или Мел Си, запечатлели во время отдыха на пляже. Снимки публикует Page Six.

Папарацци засняли 51-летнюю исполнительница вместе с возлюбленным, манекенщиком Крисом Дингуоллом на Ибице. Знаменитость надела бикини черного цвета, отказавшись при этом от макияжа и украшений. В то же время волосы певица распустила. На размещенных кадрах видны многочисленные татуировки на теле Мелани Си.

В октябре 2024 года Виктория Бекхэм опубликовала снимок в боди с декольте до пупка.

