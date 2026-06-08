«Страна.ua»: Жители украинского села Клевань подрались с военкомами

В Ровенской области между гражданскими и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) случился конфликт, который перерос в драку. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Потасовка произошла в селе Клевань, когда военкомы пришли за мужчиной для насильственной мобилизации. Местные жители не растерялись и решили отбить своего односельчанина. Началась драка.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как несколько мужчин пытаются помешать сотрудникам ТЦК забрать военнообязанного. Мужчину силой заталкивают в автомобиль.

Другие подробности на текущий момент не приводятся.

Ранее сотрудники военкомата в Одессе выкрали служителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Между тем сообщается, что у священнослужителя диагностирован ряд заболеваний, в частности миопия. Несмотря на эти факты, священника признали годным для военной службы.