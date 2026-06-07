В Одессе сотрудники военкомата похитили священника

В Одессе сотрудники ТЦК похитили протодиакона Троицкого собора канонической УПЦ Мазурца

Сотрудники военкомата в Одессе похитили служителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Союзе православных журналистов в Telegram.

По информации союза, 6 июня специалисты ТЦК (территориального центра комплектования) забрали клирика Троицкого собора УПЦ протодиакона Николая Мазурца. При этом, как сообщила матушка, у священнослужителя диагностирован ряд заболеваний, в частности миопия, и проблемы с позвоночником.

Несмотря на это, священника признали годным для военной службы. В результате его отправили в Винницкую область, после чего он по телефону сообщил, что его отправляют служить в Николаевскую область.

Ранее в июне мобилизованный украинец попытался сбежать и выпрыгнул из окна больницы. Инцидент произошел в одном из медицинских учреждений Оболонского района Киева.