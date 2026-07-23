Война в Иране расколола Конгресс США

WP: Принятие нового оборонного бюджета США разрушило консенсус в парламенте

Палата представителей США приняла оборонный бюджет суммой в 1,15 триллиона долларов с минимальным перевесом голосов из-за раскола между республиканцами и демократами. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Вместе с оборонным бюджетом Палата представителей утвердила Бюджетную резолюцию, предусматривающую выделение Пентагону и спецслужбам дополнительных средств в размере 73 миллиардов долларов — главным образом для покрытия расходов на войну с Ираном. Она была принята 216 голосами против 214, при этом ни один из демократов не проголосовал в ее поддержку.

«Республиканцы одержали победу над демократами, которые утверждали, что Конгресс не способен сдержать масштабное применение военной силы администрацией [президента США Дональда] Трампа», — следует из публикации.

Отмечается, что подобные результаты голосования говорят о распаде двухпартийной коалиции.

Ранее Белый дом направил в Конгресс запрос на выделение 672 миллионов долларов для мер, направленных на полное лишение Ирана возможности разрабатывать или получать ядерное оружие.